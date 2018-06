Voetbalfeest in WZC Mandana

Genk - In Woonzorgcentrum Mandana werd het WK Voetbal op feestelijke wijze afgetrapt. Zowel op campus Schaapsdries als op campus André Dumont werden de leefgroepen in de nationale kleuren gehuld, de frisdrank stond koud, de tv stond aan, iedereen werd geïnstalleerd in een comfortabele zetel.

De leefgroepbegeleiders hebben zich ingezet om er voor iedereen een fijn evenement van te maken. Als kers op de taart trakteerde Bruno’s Foodcorner alle bewoners op lekkere pizza voor tijdens de wedstrijd.

En of er werd gesmuld! Voor één keer werden tafels en stoelen verhuisd naar de woonkamer waar iedereen aan de televisie kon genieten van de pizza. Er werd gesupporterd voor onze duivels én het heeft geholpen! De vreugde was dan ook groot toen de bewoners maar liefst drie goals te zien kregen in de tweede helft. De bewoners van WZC Mandana hopen alvast dat ook de volgende wedstrijden zo vlot en zo feestelijk mogen verlopen.

Voor deze feestelijke namiddag willen we graag Bruno’s Foodcorner bedanken en natuurlijk ook Wilma en Jamilla, medewerkers van Mandana, voor dit geweldige initiatief!