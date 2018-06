Nederlands boek ontketent stormloop op dit seksspeeltje

In mei lanceerde de Nederlandse schrijfster Heleen van Royen haar ‘S.E.X Dagboek’, een boek waarin ze de geneugten van haar seksleven haarfijn beschrijft. Daarin heeft ze bijzondere aandacht voor de ‘Womanizer’, een speeltje dat haar orgasmes naar eigen zeggen naar ongekende hoogten tilt. Sindsdien gaat de verkoop van het item door het dak.

Heleen van Royen dankt een deel van haar climaxen aan de zogenaamde ‘Womanizer’, een speeltje dat niet trilt maar zuigt op de gevoeligste plekjes bij de vrouw. Er bestaan verschillende uitvoeringen, maar de schrijfster geeft de voorkeur aan het meest recente model in de vorm van een avocado. Dat ligt volgens de Duitse fabrikant beter in de hand.

Makkelijk klaarkomen

Hoe het werkt? “Je zet het over je clitoris heen, en dan word je afgetrokken, zou je kunnen zeggen, maar dan met lucht. De clitoris is in feite natuurlijk een soort mini-piemeltje. Je komt héél snel klaar. Soms binnen een minuut. Het gaat bijna te makkelijk ”, zei ze in een interview met de Nederlandse Volkskrant naar aanleiding van haar boek. Volgens de vrouw krijgt de uitvinder van het seksspeeltje bedankbrieven van over de hele wereld van dames die dankzij het toestel hun eerste hoogtepunt bereikten.

Razend populair

Dankzij de lofzang va Van Royen over de ‘Womanizer’, is er nu een stormloop op het speeltje voor in de schuif van je nachtkastje. Bij webwinkel Bol.com bevestigen ze de trend. “Het is een echte hype. Het speeltje wordt bij ons – sinds de lancering van het boek – zo’n 750 meer verkocht”, klinkt het. De prijs van het accessoire met acht verschillende standjes ligt tussen 69 euro voor een standaard wit exemplaar en 199 euro voor een model met blinkende dierenprint.