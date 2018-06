Dorpsmarkt met optredens en kinderanimatie

Gingelom - Op 27 mei vond een grote dorpsmarkt plaats in Gingelom.

Het mooie weer was alvast van de partij. Er waren een twintigtal standhouders van binnen de gemeente. Van houtbewerking over juwelen maken naar allerhande lekkernijen. Voor ieder wat wils. Er stonden ook twee springkastelen, er waren bounce-ballen en de plaatselijke jeugdbeweging om te grimeren en ponytjes, allemaal om de kinderen te vermaken. En doorlopend weerklonk er muziek. Eerst van de plaatselijke harmonie, daarna van een lokaal bandje en als top of the bill topcoverband Aahja in samenwerking met Joerie, bekend van The Voice. Niks anders dan blije gezichten dus.