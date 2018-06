Team Sky haalt uit naar Tourmonument in nieuw relletje rond Froome: “Hij begrijpt het duidelijk niet”

Team Sky heeft stevig uitgehaald naar Tourmonument Bernard Hinault. Die riep de renners op te staken mocht Chris Froome, die hij een “valsspeler” noemt, aan de start van de Ronde van Frankrijk komen. “Hij begrijpt de zaak duidelijk niet”, zegt de Britse wielerformatie in een persbericht.

Hinault, die in het verleden als baas van het peloton al eens koersen durfde stilleggen, riep de renners op tot muiterij als Chris Froome aan de start van de Tour de France zou komen. Bij Froome werd vorig jaar een abnormaal hoge concentratie salbutamol vastgesteld. Het Internationaal Antidopingtribunaal van de UCI deed nog geen uitspraak in de zaak en het ziet er niet naar uit dat het dat nog voor de start van de Tour zal doen. Het tribunaal moet zich immers door een dossier worstelen dat door Froomes advocaten werd opgesteld en inmiddels al 1.500 pagina’s telt.

Hinault is niet de eerste de beste: met vijf eindoverwinningen in de Tour - evenveel als Eddy Merckx - is hij een heus Tourmonument. God in Frankrijk ook, het thuisland van de Tour.

Team Sky: “Onverantwoorde commentaar”

Team Sky, de werkgever van Froome, reageerde als door een wesp gestoken op de uitlating van de Franse volksheld. Met een officieel persbericht, waarin het benadrukt dat Froome officieel gezien niét positief getest heeft op doping én het meteen ook stevig uithaalt naar Hinault.

“Het is teleurstellend dat Bernard Hinault nog maar eens foutieve statements gemaakt heeft over een zaak die hij duidelijk niet begrijpt”, schrijft Team Sky. “Zijn commentaar is onverantwoord en gebaseerd op slechte informatie. Chris (Froome, nvdr) heeft geen positieve dopingtest afgelegd, hij heeft een afwijkende waarde laten optekenen voor de hem voorgeschreven astmamedicatie.”

“Dit proces had normaal gezien vertrouwelijk moeten zijn om de atleet te beschermen terwijl de feiten worden vastgesteld. Jammer genoeg werd het gelekt. Dit is duidelijk een moeilijke situatie, die niemand sneller opgelost wil zien dan Chris en de ploeg.”