LIVE. Volg de Genkse gemeenteraad

Genk - Vanavond kan u vanaf 20 uur de gemeenteraad van Genk hier live volgen. Er staat weer heel wat op de agenda voor de raadsleden.

Het eerste deel van de raad wordt ingenomen door twee agendapunten, aan de hand van een petitie ingediend door bewoners. Zij willen het debat openen over ondergrondse afvalcontainers voor restafval en voor meer verkeersveiligheid in de Hoevenzavellaan en de Torenlaan. Voorts zal het gaan over vaste camera’s in de Vennestraat en de Stalenstraat en over renovatiewerken van de schachtbok in het Thor Park. Hilde De Wilde zal de eed afleggen in opvolging van Rudi Haeck als algemeen secretaris. In bijkomende agendapunten stelt de pvda zich onder meer vragen over verkeersveiligheid in de Grotestraat en schoolomgevingen. N-VA wil een stand van zaken over de Stadsfabriekjes en Vlaams Belang neemt ‘De warmste iftartafel’ op de korrel.