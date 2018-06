Diepenbeekse ontwerpt juwelen uit moedermelk: “Paar druppels volstaan”

Diepenbeek - Op het naamkaartje van de Diepenbeekse An Stevens (31) prijkt ‘ontwerpster van moedermelkjuwelen’. De kans dat u daar al van gehoord heeft, is klein. Naar eigen zeggen is An de eerste en enige goudsmid in België die dat doet. “Het is een leuke herinnering aan een mooie, maar loodzware periode. Vele ouders geven het later aan hun kinderen”, vertelt de moeder van twee.

Sinds augustus vorig jaar maakt An Stevens moedermelkjuwelen. Intussen krijgt ze met haar onderneming ‘Moms and Monkeys’ één tot twee aanvragen per dag binnen. Toch was het allesbehalve eenvoudig om tot ...