Kleuters GO! BS De Sprong krijgen peters en meters

Maaseik - De overgang van de 3de kleuterklas naar het eerste leerjaar... Het is een hele stap! Gelukkig moeten de kleuters van GO! BS De Sprong dit niet alleen doen.

De oudste kleuters van GO! BS De Sprong mochten door middel van een fotospel 1 of 2 meters/peters kiezen. De gelukkigen zijn de jongens en meisjes van het 5de leerjaar. Zij nemen volgend jaar elk iemand onder de vleugels om de eerste weken vlot te laten verlopen en ze wegwijs te maken.

Afgelopen woensdag werd elke kleuter officieel voorgesteld aan de gekozen meters en peters. Door middel van spelletjes leerde iedereen elkaar beter kennen. Als afsluiter kreeg elk kind een diploma en mooie sleutelhanger van peter of meter of metekind.