Minister na nieuwe plofkraken: “Plaag zo snel mogelijk indijken”

Lommel -

“We doen er alles aan om deze plaag zo snel als mogelijk in te dijken”, dat zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in een reactie op de twee nieuwe plofkraken in Lummen en Lommel. Volgens het kabinet-Jambon zijn er vorige week goede afspraken gemaakt tussen de politie, justitie en de bankensector. “We volgen dit dag na dag op”, klinkt het. “Indien nodig en nuttig vervroegen we de evaluatievergadering die gepland staat op 17 juli.”