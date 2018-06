Mode Raf Simons zet in op gekleurde jassen als ode aan de new wave

De Belgische ontwerper Raf Simons heeft woensdag zijn mannencollectie voor zomer 2019 getoond in Parijs. Daarin komen veel gekleurde jassen - in roze, groen en geel - met een satijnen afwerking aan bod. Die zijn volgens de ontwerper een verwijzing naar de neonkledij die liefhebbers van new wave droegen in de jaren 80. De designer achter Calvin Klein aarzelt ook niet om knalkleuren met elkaar te combineren. In de lijn zitten ook meer sobere stuks zoals zwarte jassen met een glanzende afwerking, asymmetrische truien en shirts in plastic look met subtiele knipogen naar de punk als levensstijl.