Hulpgoederen vertrokken richting Estland

Hechtel

Hechtel-Eksel - Zoals vorig jaar, werd op 16 juni in Hechtel-Eksel een vrachtwagen met hulpgoederen geladen voor de evangelische kerk van Valga in Estland.

Bob Vranken en projectvenoot Marco Vervaeren begonnen in februari van dit jaar met het verzamelen van de goederen. "Na een oproep op Facebook voor een tijdelijke stockeerplaats, kreeg ik van een reddende engel een ruimte aangeboden", vertelt Bob. "Van overal in Hechtel-Eksel en omliggende dorpen ontvingen we allerlei tweedehands kledij en zelfs ook nog nieuwe broeken of truien. Alles werd door ons mooi in bananendozen verpakt. Vijftig oude, maar nog bruikbare fietsen mochten we gaan halen of werden ons geleverd. Al bij al,... we hadden weer een volle vrachtwagen. Hartelijk dank aan iedereen voor de steun. Mijn dank gaat ook uit naar het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel voor hun financiële steun voor het transport." Woensdag 20 juni arriveerde de vrachtwagen in Estland. "De pastoor van de kerk in Valga stuurde mij een bericht dat men zeer blij was met al hetgeen dat er vanuit Hechtel-Eksel werd geleverd. Van 7 tot 10 juli zullen Marco en ik met nog twee andere mensen naar Valga reizen om een bezoek te brengen aan de mensen die de hulp van ons hebben ontvangen."