Inloggen op Public Free Wifi wijzigt op 22 juni

Bocholt - Sinds bijna een jaar is er Free Public WiFi in Bocholt (omgeving gemeentehuis) en Kaulille (omgeving ‘de Kroon’). Op vrijdag 22 juni wijzigt Infrax het systeem van inloggen op deze gratis publieke WiFi. Dit gebeurt niet alleen in Bocholt, maar in alle deelnemende gemeenten.

Tot nu toe bood Infrax twee inlog-mogelijkheden aan om op het systeem te geraken: via SMS of via een sociaal netwerk (in dit geval via Facebook). Deze laatste optie zal vanaf vrijdag 22 juni niet langer beschikbaar zijn.

Infrax kiest ervoor om de maximale veiligheid van de toepassing én de privacy van de eindgebruiker te garanderen. Vandaar deze weloverwogen beslissing.

De inlog-mogelijkheid via SMS zal verder uitgebouwd worden. Heel concreet zullen gebruikers vanaf nu met alle EU-nummers kunnen registeren. Ook buitenlandse ‘klanten’ kunnen zo dankbaar gebruik maken van publieke wifi.

De gebruikerscijfers leren ons dat er van de Free Public WiFi goed gebruik gemaakt wordt. Van 1 november 2017 tot 30 april 2018 telden we 37.401 unieke gebruikers. Uitschieter was de maand februari met 8.389 gebruikers: zou dat te maken kunnen hebben met de carnavalsstoeten?