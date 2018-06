Al 18.500 hectare geschrapt, “maar nog vele tuintjes, scholen en crèches liggen in illegaal jachtgebied”

18.500 hectare. Dat is de oppervlakte die in slechts één jaar tijd over heel Vlaanderen uit de verschillende jachtplannen is geschrapt. “Duizenden Vlamingen gaven hiermee duidelijk het signaal dat ze helemaal niet gediend zijn met het zomaar inkleuren van hun eigendom als jachtgebied. Maar er is nog een lange weg te gaan”, aldus een verontwaardigde Frederik Thoelen, algemeen directeur van Vogelbescherming Vlaanderen.