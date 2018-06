Burgemeester na plofkraak: “Appartementen boven kantoor zijn nog veilig”

Lummen -

De plofkraak in een Bpost-kantoor in Lummen gebeurde donderdag pal in het centrum van de gemeente, waar herinrichtingswerken bezig zijn. Burgemeester Luc Wouters (CD&V) van Lummen ging zich ter plaatse vergewissen van de toestand. “De brandweer heeft na onderzoek geoordeeld dat de stabiliteit van het gebouw veilig is.”