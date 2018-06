WK-gekte heerst in woonzorgcampus Oleyck

Landen - De deelname van de Rode Duivels aan het WK in Rusland zorgt ook op de Landense woonzorgcampus voor een uitgelaten sfeer. In de assistentiewoningen en het dagverzorgingscentum houden de senioren er de spanning in met een kickertoernooi, pronostieken en het herbekijken van de hoogtepunten van de matchen van de Rode Duivels. In het woonzorgcentrum kunnen de bewoners en bezoekers zich uitleven met de kickertafel die tijdelijk in de cafetaria staat.

Sportliefhebbers die op bezoek komen in het woonzorgcentrum hoeven deze zomer bovendien niets te missen van hun favoriete sportwedstrijden. Als er tijdens de openingsuren van de cafetaria een match van de Rode Duivels op het programma staat, zal deze in het woonzorgcentrum te volgen zijn op groot scherm. Zo kunnen de bewoners van de woonzorgcampus samen met hun bezoekers genieten van de voetbalgekte die heel België in de ban houdt. Ook de ritten van de Tour de France zullen tijdens de openingstijden van de cafetaria op groot scherm vertoond worden.