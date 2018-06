Prins Laurent: “Als er zoiets gebeurt tegenover mij, denk ik aan de Joden die werden doodgeschoten”

Prins Laurent is het moe. Hij eist excuses van N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge, nadat die hem eerder had beschuldigd van een “vals activiteitenverslag”. Komen die excuses er vandaag niet, dan klaagt Laurent de politicus aan voor laster. In een openhartig gesprek trekt de prins zelfs parallellen tussen zijn eigen situatie en die van de Holocaust en de school shootings in de VS.