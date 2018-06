Onbekenden hebben zondagnacht wokrestaurant Mister Noodles in de Abdijstraat op het Antwerpse Kiel onder vuur genomen. Het restaurant is eigendom van Moraad El K., een verdachte in een groot drugsdossier én acteur in onder meer de tv-reeks‘Crimi Clowns’.

De 26-jarige Moraad El K. is een van de verdachten in het dossier Makreel, een grootschalig onderzoek naar de invoer van honderden kilo’s cocaïne in de haven van Antwerpen. Het Antwerpse gerecht ziet ...