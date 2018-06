VIDEO. Bankautomaten opgeblazen in Lummen en Lommel: “Ontplofte geldkoffers op de stoep”

Lummen / Lommel - Plofkrakers hebben in de nacht van woensdag op donderdag toegeslagen in Lummen en Lommel. In beide gemeenten werden bankautomaten van Bpost-bankkantoren opgeblazen. Of er een verband is tussen beide plofkraken, die alle twee plaatsvonden tussen 3.15 uur en 3.30 uur, is nog niet geweten. Ook over de buit is niets bekend.

De plofkraak in Lummen vond plaats in het Bpost-kantoor in de Dorpsstraat, pal in het centrum. Ook ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. In Lommel sloegen de overvallers toe in het kantoor langs de ...