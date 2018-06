"F1-circuit Frankrijk kan voor spannende races zorgen"

McLaren-teambaas Eric Boullier is ervan overtuigd dat het Circuit Paul Ricard garant zal staan voor spannende races en spektakel voor de fans.

De Fransman maakte deel uit van een klein groepje van mensen die ervoor gezorgd hebben dat er terug een GP van Frankrijk op de kalender staat. De laatste keer dat die doorging was in 2008 op het circuit van Magny-Cours.

“Ik ben blij en trots om terug te keren naar het Circuit Paul Ricard waar er voor de eerste keer in bijna dertig jaar terug een Grand Prix van Frankrijk zal georganiseerd worden,” aldus Boullier. “Het is bij alle betrokkenen een werk geweest uit liefde en ik ben dankbaar dat ik deel heb mogen uitmaken van het proces om de race terug op de kalender te krijgen.”

Faciliteiten behoren tot de beste in de wereld

“Ik heb er alle vertrouwen in dat de faciliteiten tot de beste van alle circuits die we bezoeken zullen behoren. De organisatoren zouden ook tevreden moeten zijn met alles wat hier tot stand gekomen is om het circuit in zijn eer te herstellen, iets dat veel herinneringen uit de autosport oproept bij zoveel mensen.”

Als we het prestige van het evenement spiegelen aan de zonnige omgeving en de uitdagende lay out van Paul Ricard dan zou dat volgens Boullier garant moeten staan voor een spannend en fijn raceweekend.

“We hebben een lange weg afgelegd sinds onze campagne begon maar het was het waard. Ik denk dat we hier het potentieel hebben voor een goede race komend weekend. Daarbij komt ook nog dat we weer een Grand Prix mogen begroeten op een plaats met een rijke geschiedenis zoals Frankrijk, dat is ook fijn. Ik hoop dan ook dat dit weer een fantastische bestemming wordt voor de fans om te bezoeken.”

Uitdagend en opwindend

“Het ontwerp van het circuit is geen sinecure en het zal zowel uitdagend als opwindend zijn voor de engineers en de rijders.”

Wat de kansen van zijn eigen team McLaren betreft ziet Boullier mogelijkheden om het beter te doen na een teleurstellende prestatie tijdens de GP van Canada.

“We moeten ons nu vooral concentreren op de betrouwbaarheid na onze recente reeks van opgaves. We hebben hard gewerkt om onze problemen van Canada te begrijpen en we hopen dan ook in Frankrijk wat meer te tonen op het circuit,” besluit de teambaas van onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: