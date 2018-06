Veel wind en gevoelig frisser

We krijgen donderdag gevoelig frissere temperaturen dan woensdag, er staat een strakke noordenwind en plaatselijk valt er lichte regen of een bui. Ook vrijdag en zaterdag zijn eerder fris en winderig, pas vanaf zondag wordt het weer warmer en zonniger, meldt het KMI.

Donderdagochtend begint zwaarbewolkt met hier en daar wat lichte regen of buien. Aan zee verschijnen er wel snel al opklaringen die zich daarna vrij snel uitbreiden naar het centrum van het land. In het zuidoosten blijft de neerslag echter slepen tot de middag en wordt ze zelfs nog actiever.

Donderdagmiddag is het dan wel overal droog en licht tot gedeeltelijk bewolkt. De maxima zijn vrij fris, met 14 graden in de Ardennen en tot 19 graden elders, bij bovendien een matige tot plaatselijk vrij krachtige noordenwind. Er is kans op rukwinden van 5 tot 60 km/u. Donderdagnacht blijft het droog bij minima tussen rond de 10 graden in het binnenland.

Vrijdag zijn er opklaringen, maar af en toe ook veel bewolking. Zeker n het noordoosten van het land is een bui niet uitgesloten. De noordwestenwind blijft matig tot vrij krachtig aan zee, met rukwinden tot 55 km/u./ De maxima liggen tussen 13 en 18 graden.

Het weekend begint zaterdag met mooie opklaringen. Later neemt de bewolking toe en kan er in het oosten een spatje regen vallen. De maxima klimmen niet veel hoger dan 19 graden. De wind gaat wel wat liggen.

Zondag wordt het droog met opklaringen, maar ook hoge sluierwolken en stapelwolken. De maxima liggen rond de 20 graden in het centrum.

Begin volgende week krijgen we stilaan drogere en warmere landlucht, en gaat de temperatuur stilaan de hoogte in. Woensdag zou het al zo’n 29 graden worden in het centrum van het land.