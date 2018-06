HASSELTEr is niet genoeg geld voor onderzoek naar de dodelijke zenuwziekte ALS. Omdat er ‘maar’ 1.000 Belgen aan ALS lijden, is de ziekte economisch niet interessant genoeg voor de farmaceutische industrie. Dus trekken vier ALS-patiënten aan de alarmbel door in een open brief te solliciteren bij een aantal bekende CEO’s van bedrijven.