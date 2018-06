“Woorden zijn enorme steun voor alle nabestaanden”

Hasselt“Mijn zus Inés kon geen vreugde meer vinden, ze kon niet genezen. Onze enige troost is dat zij nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden.” Met die woorden heeft de Nederlandse koningin Máxima nóg meer harten veroverd. Haar jongste zus Inés Zorreguieta (33) stapte twee weken geleden uit het leven.

“Ook al geloven we dat er wél altijd een oplossing is, toch is dit een enorme steun voor alle nabestaanden die iemand verloren na zelfdoding”, klinkt het bij de Zelfmoordlijn.