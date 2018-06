HasseltDe Limburgse startup oTHor heeft een methode ontwikkeld om de symptomen van een burn-out al in een vroeg stadium te herkennen. Mental coach dokter Stijn Quanten putte uit zijn rijke ervaring in de topsport. “Er zijn opvallende overeenkomsten tussen overtraining en burn-out”, aldus Stijn Quanten. Of hoe topclubs als AC Milan en PSV werknemers helpen een burn-out te voorkomen.