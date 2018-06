brusselHet dinsdag uitgelekte voorstel van EU-raadsvoorzitter Donald Tusk voor opvang van vluchtelingen in ‘ontschepingsplatforms’ en ‘hotspots’ buiten de Europese Unie, krijgt opvallend brede steun. In eigen land wil de NV-A dat premier Michel het op de EU-top over een week zijn volle steun geeft. Tusks voorstel staat dit weekend al ter discussie op een informele top in Brussel waar ook ons land aanschuift.