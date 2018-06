150.000 kinderen groeien op in armoede, zo blijkt uit de armoedecijfers van Kind en Gezin. Dat de verantwoordelijke minister Homans (N-VA) de hete aardappel doorschuift naar vluchtelingen is minstens misplaatst. De voornaamste bezorgdheid van Samenlevingsopbouw is dat het debat om de hete brij danst: structurele inspanningen om armoede terug te dringen blijven uit.