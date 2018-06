Geen voorgerecht maar amuse gueule

Fola Esch (Luxemburg), FC Prishtina (Kosovo) of Europa FC (Gibraltar) wordt de eerste tegenstrever van KRC Genk in de Europa League. De heenwedstrijd van de tweede ronde wordt op donderdag 26 juli afgewerkt in Genk, de return staat één week later op 2 augustus gepland. Het Europese voorgerecht wordt dus niet meer dan een amuse gueule, de Genkse vertegenwoordigers Stephan Poelmans en Robin Godderie leken wel een konijnenpoot op zak te hebben in Nyon. Veel pittigere duels met het Schotse Hibernian, het Zweedse Djurgardens en Beitar Jeruzalem uit Israël konden ontlopen worden.