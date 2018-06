Nadat de voetbalcarrière van Jeroen Tans wegens een blessure vroegtijdig ten einde kwam, besliste hij om samen met zijn vader om de sportieve energie in het tennis te steken. Nog geen half jaar later wonnen ze allebei het allereerste tornooi waaraan ze deelnamen. “Verbazingwekkend, want we hebben geen enkele les gevolgd”, aldus vader Willy.