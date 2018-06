Bijna zes jaar geleden werd Gwenda Gielen in de buurt van Hasselt door een auto van haar fiets gemaaid. De gevolgen waren desastreus: drie dagen coma, twee maanden ziekenhuis en blijvende last van hoofdpijn en evenwichtsstoornissen. Na een lange revalidatie startte ze begin 2017 met lopen. “Ik heb alle pillen weggegooid en trek nu drie keer per week mijn loopschoenen aan. Het veranderde compleet mijn leven en geeft me de kracht om de moeilijke dagen door te komen”, vertelt de medewerkster van Bakkerij Vangrootloon in Tongeren.