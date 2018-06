Red Lions spelen gelijk in oefenpot tegen Australië

Drie dagen voor aanvang van de Champions Trophy hebben de Red Lions (FIH-3) woensdag in Breda in een vriendschappelijke hockeyinterland 1-1 gelijkgespeeld tegen Australië, de nummer een op de wereldranglijst. Loïck Luypaert opende in de twaalfde minuut op strafcorner de score in de niet-officiële partij van drie keer vijftien minuten. Zes minuten voor tijd kwamen de Australiërs langszij.