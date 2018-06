10-jarig jongetje omgekomen bij explosie in Oostakker

Een 10-jarig jongetje is overleden na een ontploffing in de Gentse deelgemeente Oostakker. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen aan Het Nieuwsblad. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk, maar de explosie zou in het pool house achterin de tuin plaatsgevonden hebben. Het parket onderzoekt de zaak verder.

Verschillende bewoners hoorden omstreeks 20.30 uur een luide knal. Hulpdiensten kwamen snel en massaal ter plaatse, de Godelieve Joliestraat werd volledig afgesloten.

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld, die ter plaatse gaat om de oorzaak van de explosie te kunnen achterhalen. Vermoedelijk gaat het om een ontploffing in het pool house, hulp kon niet meer baten voor het 10-jarige jongetje. De hulpdiensten moesten het kindje vanonder het puin halen. Er werd een wetsdokter aangesteld.

Volgens onze informatie zijn er geen andere slachtoffers gevallen bij de explosie.

Op sociale media maakten verschillende omwonenden melding van de explosie. De knal was van ver te horen.

Hopelijk niks ergs, ik hoop geen doden of zwaargewonden na de luide knal in de Godelieve Joliestraat in #Oostakker #Gent

Tientallen hulpdiensten zijn hier aanwezig.

Niemand mag de straat in.

Sterkte aan de slachtoffers...@BrandweerGent @GentseFlikken