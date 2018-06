Spanje sloopt Perzische muur pas na de rust in eerst enerverende en daarna knotsgekke partij

Niet meer van deze tijd, de manier waarop Iran probeerde de nul te houden tegen Spanje. De Perzen kampeerden met elf spelers in de eigen backlijn en dachten alleen maar aan verdedigen en tijd winnen, tot grote frustratie van Spanje en de meerderheid van de publieke opinie. In de tweede helft werd de Iraanse muur dan toch gesloopt dankzij een lucky goal van Diego Costa. En toen bleek plots dat Iran wel kon voetballen.

Zesentachtig procent Spaans balbezit voor de pauze. Nu zijn Iniesta en co wel gewend de bal te monopoliseren, maar dit hadden de Spanjaarden vermoedelijk ook nog nooit meegemaakt. Spanje startte met Lucas Vazquez in de plaats van de meer controlerende Koke en ook Carbajal bleek helemaal hersteld van zijn blessure. Meer voetballend vermogen dus en dat moest renderen. Bij Iran bleef Oostende-verdediger Rezaeian in de basis.

Iran liet het initiatief logischerwijs en noodgedwongen aan de Iberiërs en toonde meteen dat ze er een heuse loopgravenoorlog van zouden maken. De dartele Spanjaarden - Isco en Iniesta voorop - probeerden met snel combinatiespel de verdedigende gordel van de Iraniërs te ontgrendelen maar elke keer dook er wel een Perzisch ledemaat op die hen het voetballen belette. De beste kans viel voor de voet van David Silva maar ook zijn poging werd nog in laatste instantie afgeblokt. De Iraniërs zelf kwamen niet of nauwelijks in de buurt van doelman David De Gea.

Alireza Beiravand

Hetzelfde spelbeeld na de pauze: Spanje trok massaal richting Alireza Beiranvand maar de 1m94 grote doelman weigerde aanvankelijk een krimp te geven. Een poging van Busquets werd in twee tijden uit doel geranseld. Spanje werd gek, zeker toen een pegel van Ansarifard bijna in het doel van De Gea verdween.

Maar het doelpunt viel uiteindelijk dan toch aan de overzijde. Iniesta speelde Costa vrij, Oostende-verdediger Rezaeian wilde ontzetten maar zijn schot verdween via het scheenbeen van de Spaanse spits dan toch in doel. Iran reageerde via een kopbal van Mehdi maar het moest nu wel zijn egelstelling verlaten en Spanje enige ruimte geven. En toch! Ezatolahi waande zich even de koning van Teheran toen hij door een bos van spelers de gelijkmaker voorbij De Gea knalde. De VAR greep echter terecht in. Op het moment dat de vrije trap vertrok, stond de schutter buitenspel.

Vergeefse vreugde bij de Iraniërs. Foto: REUTERS

Hiermee leek de veer van de Iraniërs definitief gebroken. Een ingestudeerde Spaanse hoekschop had de wedstrijd definitief moeten beslissen maar de underdogs wilden letterlijk en figuurlijk niet plooien, hoe hard Piqué ook probeerde de bal over de lijn te duwen. De wedstrijd evolueerde intussen van enerverend naar knotsgek en met slechts één doelpunt verschil konden de Spanjaarden er niet gerust op zijn. En met reden! Een schitterende Iraanse aanval - Amiri die Busquets poortte - had altijd de gelijkmaker moeten opleveren maar Mehdi knikte de gelijkmaker van dichtbij over de kooi van De Gea.

Spanje hield stand en verdiende uiteraard de drie punten maar Iran maakte er uiteindelijk een knotsgekke en best wel vermakelijke wedstrijd van. Dit was verre van een gezondheidswandeling voor de Spanjaarden.