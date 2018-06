Carrasco reageert op kritiek: “Mensen weten vaak niet wat er afgesproken is”

De prestaties van de wingbacks in de 3-4-2-1 van Roberto Martinez worden met argusogen gevolgd op dit WK. Yannick Carrasco (links) en Thomas Meunier (rechts) moeten de hele flank voor hun rekening nemen en daardoor wordt er gevreesd dat er tegen toplanden te veel ruimte zal weggegeven worden.

“Je moet negentig minuten aanvallen en verdedigen zonder te stoppen. Je moet de twee doen. Flankspelers en wingers kunnen zich even wegsteken, op de wingback is dat niet mogelijk. Het is dus een heel moeilijke positie”, gaf Yannick Carrasco woensdag toe tijdens een informeel persmoment in de Moscow Country Club.

“Op de eerste plaats het huis beschermen”

Over de ruimte op de flanken maakt Carrasco zich minder zorgen. “Ik zal een voorbeeld geven van hoe het bij Atlético onder Diego Simeone was. Daar zei de coach dat het doel ons huis was, dat moeten we beschermen. Alles wat aan de zijkanten gebeurt, is veel minder gevaarlijk. Als de bal door het midden gaat, ligt de boulevard naar het doel open. Met een bal aan de buitenkant moet er nog een center volgen, de aanvaller moet nog scoren: er zijn dus veel factoren. Als er een bal tussen de lijnen door het midden gaat, is dat veel gevaarlijker. Dus we moeten op de eerste plaats het huis beschermen. Dat vraagt Martinez ook: zeker het centrum dichthouden, elke coach wil dat.”

“Ik denk dus op de eerste plaats aan de ploeg”

Bij Atlético en nu ook in China heeft Carrasco een veel aanvallendere rol. “Ik probeer de opdrachten uit te voeren die de coach me geeft: het is niet mijn gebruikelijke positie, dus wil ik de aanwijzingen opvolgen. Ik concentreer me vooral op mijn verdedigende taak, want dat is het aspect dat ik het minst goed beheers. Ik denk dus op de eerste plaats aan de ploeg. Mijn voorkeurspositie is het echter niet. Als ik zou mogen kiezen was het aanvallen, aanvallen en aanvallen. Elke speler wil echter titularis zijn en dus speel ik waar het team me nodig heeft. Ik wil de ploeg zoveel mogelijk helpen.”

“We zitten constant in het rood”

Fans verwachten echter vooral aanvallende acties van Carrasco en blijven dus op hun honger met zijn huidige rol in het team. “Ik ben sterk op de lijn, maar vertrek wel ver van doel. Ik heb dus altijd nog ploegmaats voor mij en dan is het logischer in te spelen op hen. Mensen weten vaak ook niet wat er vooraf afgesproken is. Op het EK van twee jaar geleden zei Wilmots me dat de linkerflankspeler me geen enkele keer voorbij mocht. Dus dan deed ik dat. Achteraf vraagt iedereen zich wel af waarom ik niet speelde zoals in de finale van de Champions League, en dat is dus omdat de opdracht anders is. Elke aanvallende speler vindt het leuker de bal aan de voet te hebben. Ook bij Atlético had ik verdedigende taken, maar toch vooral een aanvallende rol. In dit elftal zijn de aanvallende spelers echter Romelu, Eden en Kevin. Daarna Thomas Meunier en ik, wij kunnen helpen vanaf de tweede lijn. Na een aanval moeten we ook nog snel terug: we zitten dus constant in het rood.”

“We kunnen tijdens een wedstrijd vlot omschakelen”

Bij de rust tegen Panama stuurde Roberto Martinez bij, een gevolg was dat Carrasco zich aanvallend meer kon uitleven. “De coach voelde aan dat het de manier was om de wedstrijd te winnen. We hebben veel spelers met heel wat ervaring die tijdens een wedstrijd vlot kunnen omschakelen. Ikzelf kon zo wat hoger spelen om de rechtsback op te zoeken. Maar we hebben gezien dat er geen makkelijke wedstrijden zijn: veel toplanden laten punten liggen. Ook wij hadden het in de eerste helft niet makkelijk. Elke eerste wedstrijd is altijd moeilijk, zeker tegen een debutant. Er zijn altijd wat zenuwen.”