Hasseltse Elke trok met man en kinderen naar Boston voor het werk: "Na een weekend waren we zeker: dit moesten we doen"

Hasselt - Een weekend, meer tijd hadden Elke Vranken en haar man Jan niet nodig om te beslissen of ze al dan niet naar Boston zouden verhuizen. Een jaar na de grote oversteek vinden ze het nog altijd de juiste keuze. “Het is een ‘once in a life time’-opportunity”, zegt Elke. Zij werkt op het hoofdkantoor van Bose terwijl hij voor de kinderen zorgt en vrijwilligerswerk doet. “Na een jaar hebben wij het nog steeds heel moeilijk met de grote kloof tussen arm en rijk. Sommige mensen hebben gewoon niet het geld om hun kleuters naar school te sturen. Jan werkt hier mee aan een model om pre-school voor iedereen mogelijk te maken.” Ook op andere vlakken is het koppel pionier. “Kinderen met een elektrische fiets en kar er achter naar school brengen. Dat hadden ze nog nooit gezien,” lacht Elke.

Op een vrijdagavond ergens in november 2016 werd Elke Vranken nog even het kantoor van haar baas binnengeroepen. Of ze geïnteresseerd was in een job in het hoofdkantoor van Bose in de buurt van Boston ...