Zaakvoerder Stelimet maakt zich geen zorgen na zoveelste incident: “Zo’n brand is eigen aan de sector”, maar politieke weerstand groeit

Genk -

“Een brand als die van dinsdag is gewoon eigen aan de sector.” Dat zegt Alphonse Stevens, bestuurder van recyclagebedrijf Stelimet. De brand die in de namiddag ontstond, was uiteindelijk pas om 5 uur woensdagmorgen geblust. Het is al het tigste incident bij Stelimet, en de politieke weerstand tegen het schrootbedrijf groeit. Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) gaat alvast minister Joke Schauvliege (CD&V) over de zaak interpelleren.