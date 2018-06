Onbekende Japanner verrast Dominic Thiem in het Duitse Halle

HALLE - Dominic Thiem (ATP-7) werd woensdag verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/1.983.595 euro). De Oostenrijker, het derde reekshoofd, verloor van de Japanner Yuichi Sugita (ATP-52) met 6-2 en 7-5. De wedstrijd duurde een uur en 29 minuten.

In de kwartfinales neemt de 29-jarige Sugita het op tegen de Amerikaan Denis Kudla (ATP-109). Die versloeg eerder op de dag de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-35) met 6-3 en 6-4.

Ook vorig jaar werd Thiem in Halle al geklopt in de tweede ronde. De 24-jarige Oostenrijker is niet de eerste grote naam die snel sneuvelt in Halle. Dinsdag werd het Duitse tweede reekshoofd Alexander Zverev (ATP-3) al uitgeschakeld in de eerste ronde door de Kroaat Borna Coric (ATP-34). Daardoor lijkt de weg naar de eindzege open te liggen voor de Zwitserse nummer een van de wereld Roger Federer. De 36-jarige Federer, die in Halle zijn titel verdedigt, neemt het donderdag in zijn tweede ronde op tegen de Fransman Benoit Paire (ATP-48).