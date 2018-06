Kevin De Bruyne schikt zich in dienende rol: “Ik heb liever dat Hazard de belangrijkste speler is”

Kevin De Bruyne is steeds meer een leider geworden bij de Rode Duivels. Dat geeft hij ook toe. Maar tegelijkertijd komt hij met een veelzeggende verklaring.

“Ik ben naar hier gekomen, heel vrij, heel ontspannen”, zegt De Bruyne. “Ik voel me goed, mentaal op mijn gemak. Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik alles wil doen om de ploeg beter te maken. Ik hoef niet de belangrijkste speler te zijn. Meer zelfs, ik heb het liefst dat Eden Hazard de belangrijkste speler is. Als Eden draait, dan kan ik hem met mijn passen bereiken. Dat is ook belangrijk voor mij. Ik moet de aanvallers zoveel mogelijk in de situatie brengen waar zij iets kunnen doen. Dan weet ik dat ik een goede job heb gedaan. Ik kan een schitterende wedstrijd spelen maar daarom ben ik nog niet de belangrijkste speler.”

Hij is dat natuurlijk wel. Hij is de draaischijf die de aanvallers en de flankspelers moet lanceren.

“Dat is mijn taak maar ik doe dat niet alleen. Zo zie ik het niet. Ook niet bij City. Ik help goed te spelen en ik kan goed spelen omdat de rest zo goed speelt. Vorig jaar had ik ook een goed seizoen maar dat viel minder op omdat City minder goed was. Ik ga nog beter spelen als onze drie aanvallers top zijn. Daar ben ik zeker van. Ik hang van hen af, meer dan zij van mij.”

