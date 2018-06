Dembélé denkt na over einde bij Rode Duivels: “WK is mogelijk mijn laatste tornooi”

Mousa Dembélé is mogelijk aan zijn laatste WK bezig. Dat vertelde hij zonet tijden de persdag aan het spelershotel in Moskou. “Dit zou mijn laatste groot tornooi kunnen zijn”, aldus Dembélé. “Dat hangt van de situatie af.”

Die ‘situatie’ is zijn toekomst. Dembélé heeft nog een contract tot medio 2019 bij Tottenham. Hij werd al gelinkt aan China, dan is het niet evident om telkens de verre reis te maken voor elke interland. Dembélé is er ook al 31, dat kan eveneens meespelen. “Ik speel inderdaad al dertien jaar voor de nationale ploeg, sinds mijn achttiende. Maar de knoop wil ik nu niet doorhakken, we zien wel na het tornooi. Al zie ik mezelf geen zes jaar meer voetballen voor de Rode Duivels. Ik denk er in ieder geval over na, het houdt me bezig.”