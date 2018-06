Gilles De Coster genoot in Rusland van de Rode Duivels, maar walgt van wat hij zag in nachtclub: “Hartverscheurend”

Gilles De Coster reisde naar het Russische Sochi af om de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Panama bij te wonen. Hij had er een geweldige tijd, maar dat veranderde toen hij iets zag gebeuren in de bekendste nachtclub van de stad.

‘De Mol’-presentator genoot met volle teugen van de 3-0 overwinning van de Rode Duivels op Panama. “Terug uit Sochi. Fijne, hulpvaardige mensen. Prima organisatie en iedereen doet heel hard zijn best voor de voetbalfans. Onvergetelijke ervaring”, begint ‘De Mol’-presentator zijn verhaal op Twitter.

Vervolgens ging hij naar een nachtclub in de stad, waar er weinig meer overbleef van zijn goed humeur. “Maar helaas ook dit. Na de match, in de bekendste nachtclub van Sochi, zie ik twee mannen hand in hand lopen. Security ziet het ook en grijpt in: twee stoere paramilitaire kleerkastjes staan meteen op, pakken die twee gasten aan de arm, sleuren ze naar de uitgang en zetten ze buiten. Gewoon. Met een blik van ‘ge weet goed genoeg waarom’”, vervolgt De Coster.

Hartverscheurend

De situatie heeft indruk gemaakt op de presentator: “Erger nog dan het feit op zich was de blik in de ogen van die twee jongens. Een soort aanvaarding. Berusting in een verknalde avond. Met een blik van ‘we zullen dan maar thuis gaan dansen zeker’. Hartverscheurend, echt waar.”

