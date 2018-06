Veelbelovende taal van Eden Hazard: “Dit moet mijn WK worden”

De Rode Duivels hebben vandaag niet getraind en dat vond Eden Hazard (27) wel leuk. “Ik heb letterlijk niks gedaan”, zegt hij met een grote glimlach. “Allez, een beetje spelletjes gespeeld. Maar verder niks. Anderen hebben wel wat op zichzelf getraind. Maar ik niet (lacht).”

Maar het is niet omdat er niet getraind is, dat de spelers zich niet focussen op het wereldkampioenschap. “Maar op mentaal vlak doet het deugd om het allemaal eens even los te kunnen laten, om te kunnen doen wat je wil”, zegt Hazard, die ook had gehoord dat de mensen in België een grootsere prestatie hadden verwacht van de Rode Duivels dan wat ze toonden tegen Panama.

“Jullie verwachten veel”

“Jullie verwachten veel. Maar we hebben tijdens het WK gezien dat er – behalve op de eerste match van Rusland na – dat nagenoeg alle wedstrijden slechts met één of twee goals verschil gewonnen werden. Maar wij wonnen wel met 3-0, dus zo slecht is dat niet. Maar iedereen verwacht altijd van België dat we altijd mooi voetbal spelen, dat we 80 procent balbezit hebben, dat we vijftig keer op doel trappen en veertig keer scoren (lacht). Maar ik zeg jullie: zo werkt het niet. Soms heb je moeilijke matchen en win je maar met 1-0, maar het belangrijkste is dat we onze wedstrijden winnen. Maar als je zoveel talent hebt in een groep dan is het niet abnormaal dat de mensen veel verwachten.”

Ook van Hazard zelf wordt er veel verwacht. Heel België heeft het gevoel dat dit zijn WK moet worden. “Ik heb ook dat gevoel, dat het mijn WK moet worden. Ik ben nu 27 jaar, speel mijn tweede wereldbeker, heb individueel een sterk seizoen gespeeld. Alle elementen komen samen om een mooi tornooi te spelen.”

Geen Nederlands

“Als de trainer er is, dan praten we Engels omdat praktisch iedereen Engels spreekt. Maar onder elkaar spreken we vooral in het Frans. Want de Nederlandstalige spelers kunnen allemaal Frans, maar de Franstaligen kunnen geen Frans (lacht). Totaal niet, zelfs. Dat is één van de enige dingen in mijn leven waar ik spijt van heb. Dat ik geen Nederlands spreek als speler van de nationale ploeg. Vooral als kapitein. Hoe dat komt? Ik ben op jonge leeftijd naar Frankrijk vertrokken. En ja… Fransen zijn niet zo bezig met andere talen (lacht). Ik probeer het wat te leren, maar eigenlijk heb ik er geen tijd voor (knipoogt).”