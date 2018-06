Quick Step Floors opent met zege in nieuwe Italiaanse rittenkoers

Quick Step Floors was de beste in de openingsetappe van de Adriatica Ionica Race, een nieuwe Italiaanse rittenkoers. Het team van manager Patrick Lefevere won de ploegentijdrit van 23,6 kilometer met veertien seconden voorsprong op UAE Emirates. Elia Viviani is de eerste leider.

Met Niki Terpstra als grote motor zette Quick Step al snel een richttijd neer waar de andere teams zich één per één de tanden op stuk beten. Quick Step, zonder Belgen, haalde het uiteindelijk voor UAE Emirates en Trek Segafredo. Voor Quick Step is het al de 39ste zege van het seizoen.

Er staat in Italië één Belg aan de start: Ben Hermans. Zijn Israël Cycling Academy strandde op een veertiende plaats op 1’59” van de winnaars. Of Hermans de wedstrijd uitrijdt, is maar de vraag. De wedstrijd eindigt zondag en dan staat er in Binche het BK op het programma. Onder meer Italië en Nederland hebben hun nationaal kampioenschap, net als de Tour, met een week opgeschoven.

De Adriatica Ionica Race is een hagelnieuwe vijfdaagse rittenkoers. Het klassement zal vrijdag in een beslissende plooi worden gelegd wanneer de finish ligt op de Passo Giau.