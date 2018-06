Belgische en Britse politie rollen samen groot netwerk Albanese mensensmokkelaars op

In het Verenigd Koninkrijk is woensdagochtend het 31-jarige kopstuk van een Albanees netwerk van mensensmokkelaars gearresteerd. Dat meldt het West-Vlaamse parket. In het onderzoek naar de bende werden eerder al tien andere verdachten opgepakt.

De afdeling mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van West-Vlaanderen werkte samen met de Britse National Crime Agency (NCA) om het grote mensensmokkelnetwerk te ontmantelen. In de nacht van 18 op 19 februari voerde de West-Vlaamse diensten een observatie uit op de parking langs de E40 in Jabbeke. Ze stelden vast hoe mensen met twee voertuigen naar de snelwegparking werden gebracht. De politie besloot de voertuigen te volgen tot in Pervijze, tussen Diksmuide en Veurne. Daar werden twee Albanese mannen en een Albanese vrouw op heterdaad betrapt bij het smokkelen van dertien mensen. Ook de Roemeense vrachtwagenchauffeur werd aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de bende.

De criminele organisatie werd geleid vanuit het Verenigd Koninkrijk, maar het voormalige Formule 1-hotel in Gent werd door bendeleden en vluchtelingen gebruikt als uitvalsbasis. De resultaten van het onderzoek toonden aan dat de bende al lange tijd en op grote schaal actief was. Bovendien zette ze zelfs koeltransporten in om mannen, vrouwen en kinderen Engeland binnen te loodsen.

De Brugse onderzoeksrechter schreef een hele reeks Europese aanhoudingsbevelen uit voor andere leden van de criminele organisatie. Op die manier werd in het Verenigd Koninkrijk een Litouwse vrachtwagenchauffeur gearresteerd. In de loop van mei werden in Hongarije en Barcelona twee Albanese verdachten opgepakt. Daarnaast liep in Calais ook nog een vrachtwagenchauffeur van Bulgaarse origine tegen de lamp. De man speelde wellicht dezelfde rol als zijn Litouwse en Roemeense collega’s en werd dinsdag aan België uitgeleverd. De Brugse onderzoeksrechter heeft hem woensdagochtend aangehouden, waardoor hij vrijdag in Brugge voor de raadkamer zal moeten verschijnen.

Vandaag arresteerde de NCA woensdagochtend een van de hoofdverdachten. Het gaat om een 31-jarige Albanees. Alket D. werd opgepakt in zijn woning in Penge, in Zuidoost-Londen. Meer details over zijn precieze rol kan het parket voorlopig niet kwijt.

“Wij hebben in het verleden al nauw samengewerkt met NCA in dossiers van mensensmokkel, en dit dossier bewijst eens te meer dat internationale samenwerking de enige manier is om georganiseerde criminaliteit in het kader van mensensmokkel aan te pakken”, reageert mensensmokkelmagistraat Frank Demeester. “Ook de opdrachtgevers of bendeleden die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden, zullen in onze toekomstige onderzoeken en strafvervolging steevast worden meegenomen indien we ze kunnen identificeren. In dit dossier zijn we opgeklommen tot in de top van de organisatie.”

Het parket denkt dat het ondertussen de belangrijkste leden van de organisatie in kaart heeft gebracht. “Het is één van de grootste dossier van de afgelopen jaren. Ze zijn eigenlijk op industriële wijze blijven smokkelen, ook na de eerste arrestaties”, besluit Frank Demeester.