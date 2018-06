Colruyt is niet langer “altijd” de goedkoopste: rondkijken op webshops kan opleveren

“Ergens een lagere prijs gezien? Laat het ons weten en we passen onze prijs aan.” Het is al jaar en dag dé slogan van warenhuisketen Colruyt. Maar houdt die belofte nog altijd stand in tijden van webshops? Niet altijd, zo merkt de consument die online wat prijzen vergelijkt en ziet dat de (buitenlandse) webgiganten sommige producten net iets goedkoper aanbieden. Wat nu, Colruyt?

Op de website van Colruyt betaalt u voor een deoroller van Dove 1,79 euro. Op de website van Amazon moet u voor diezelfde roller “slechts” 1,39 euro geven, zo blijkt uit een vergelijking die ‘De Morgen’ maakte. Voor consumenten die genoeg in hun virtuele winkelkarretje leggen (vanaf 29 euro), is de thuislevering zelfs gratis.

Gaat Colruyt nu in allerijl haar prijzen aanpassen, zoals de slogan vermeldt? “Neen”, zo luidt het antwoord. “Maar toch maken we dagelijks onze belofte waar door voor elk artikel op elk moment de laagste prijs te garanderen”, aldus een woordvoerder van de warenhuisketen. “Voor onze webwinkel Collect & Go vergelijken we echter alleen de prijzen van de andere Belgische webshops en dus niet de prijzen van buitenlandse spelers als Amazon en Coolblue.”

Het zal echter niet lang meer duren voor Amazon zich ook echt op de Belgische markt begeeft. Je kan nu vanuit België al bestellen bij de online webgigant, maar binnenkort zal ook de domeinnaam Amazon.be actief worden. Zal dat de strategie van Colruyt wel veranderen? “We volgen altijd wat er op de markt gebeurt”, luidt het. “Er zijn in het verleden nog spelers bijgekomen, denk maar aan Aldi en Lidl. Ook dan hebben we de situatie opgevolgd en ons aangepast waar nodig. Moest dat in de toekomst opnieuw nodig blijken, zullen we dat opnieuw doen.”

“Supermarktje spelen”

Colruyt hoeft dan ook nog niet meteen de komst van Amazon te vrezen, zegt ook marketingspecialist Gino Van Ossel (Vlerick). “Voorlopig gaat het maar om een zeer beperkt aantal producten”, zegt hij. “Peanuts. Zeker als je het totale plaatje bekijkt. Je merkt dat pampers bijvoorbeeld al vaker online aangekocht worden, maar tal van andere producten niet. De warenhuizen moeten het nog altijd vooral hebben van hun versproducten. Producten die nog het meest in de niet-virtuele winkel worden gekocht. Komt daar nog bij dat er vaak promoties zijn in de winkel: denk maar aan de ‘1 kopen, 1 gratis’-formule. Dan vervalt het prijsverschil, dat toch vaak nog erg miniem is, al snel. Voorlopig is er niet veel aan de hand voor Colruyt, behalve dan wat imagoschade misschien.”

Van Ossel denkt ook niet dat Amazon “meteen van plan is om supermarktje te spelen in België”. “Er is een verschil tussen producten verkopen en een echt warenhuis uitbaten, hé. Daarvoor heb je een totaalaanbod nodig met duizenden producten. Ik vermoed dat Amazon zich veel meer zal richten op de verkoop van tv’s, speelgoed… In eerste instantie toch.”