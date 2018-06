“Met een audiogids of een app op je smartphone ben je in een museum alle groepsbeleving kwijt”, zegt Kathelijne Put (23) uit Leuven. Daarom ontwikkelde ze voor haar masterproef een boek waarmee je toch digitale info krijgt.

Kathelijne Put behaalde aan Universiteit Antwerpen het bachelordiploma Productontwikkeling. Via een schakeljaar deed ze er aan LUCA School of Arts in Genk een masterjaar bij. Voor haar eindwerk mocht ...