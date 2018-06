Neymar traint ‘normaal’ mee bij Brazilië na een dagje rusten

Neymar heeft woensdag in Sotsji alle oefeningen ’normaal’ kunnen afwerken tijdens de training met de Braziliaanse nationale ploeg. Dat heeft de Braziliaanse voetbalbond (CBF) meegedeeld.

Dinsdag moest het goudhaantje van de vijfvoudige wereldkampioen de training stopzetten met pijn aan de rechterenkel. Volgens een woordvoerder van de Seleçao had Neymar nog last van de trappen die hij op de eerste WK-speeldag tegen Zwitserland (1-1) incasseerde. Woensdagavond reizen de Brazilianen af naar Sint-Petersburg, waar ze vrijdag hun tweede wedstrijd in groep E tegen Costa Rica spelen. Op 27 juni wacht Servië.