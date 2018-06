Russische alcoholdieven stelen 43 flessen whisky en wodka, en krijgen 24 maanden cel

Hasselt / Sint-Truiden - De correctionele rechtbank van Hasselt heeft woensdag twee Russen van 41 en 25 jaar veroordeeld tot elk 24 maanden cel en achthonderd euro. Ze stonden terecht voor een rist diefstallen in Colruytwinkels over het hele land. De Oost-Europeanen daagden niet op voor hun proces. In de Colruytvestigingen had het tweetal alleen oog voor sterke drank.

In een tijdspanne van een tweetal weken stalen ze maar liefst 43 flessen whisky en wodka voor een totaal van ruim 1.500 euro. In augustus 2017 was het duo op dievenpad in onder meer ...