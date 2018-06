Ook coalitiepartners Weyts nemen De Lijn op de korrel: “Het is hoog tijd voor iets anders en iets beter”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft zich in het Vlaams Parlement moeten verdedigen tegen de kritiek op vervoermaatschappij De Lijn. Ook coalitiepartners CD&V en Open Vld nemen De Lijn op de korrel. “Het is hoog tijd voor iets anders en iets beter”, zei Open Vld-parlementslid Marino Keulen.

Aanleiding voor het minidebat in het Vlaams Parlement is een kritische artikelenreeks van De Standaard over De Lijn onder de veelzeggende titel “De Lijn bolt niet meer”. De reeks schetst een beeld van een vervoermaatschappij die kampt met slechte stiptheidscijfers, een dalende dienstverlening, ontevreden reizigers, burgemeesters die mopperen over het dalende aanbod in afgelegen regio’s,...

In het Vlaams Parlement kreeg mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) niet alleen kritische vragen van oppositiepartijen Groen, sp.a en Vlaams Belang, ook coalitiepartners CD&V en Open Vld waren niet mals. “In de Duitse les vraagt de meester ‘Wann kommt der Bus?’ en dan moeten de leerlingen antwoorden: ‘In fünf Minuten’. Maar nu moeten ze antwoorden: “Ich weiss es nicht’“, aldus CD&V-parlementslid Karin Brouwers.

Geen bondgenoten

Open Vld-parlementslid Marino Keulen ging nog een stap verder in zijn kritiek. “De Lijn is erin geslaagd zichzelf helemaal te isoleren. Ze houdt in de maatschappij, buiten de sp.a, geen bondgenoten meer over. De reizigers en burgemeesters zijn ontevreden. En hoewel de budgetten gestegen zijn, slaagt men er niet in de modal shift te organiseren. Als die artikelenreeks in De Standaard iets heeft aangetoond, dan is het dat het tijd is voor iets anders en beter”, aldus Keulen.

Moedige weg

Weyts stond op die manier wat geïsoleerd in zijn verdediging van het beleid rond De Lijn. Volgens hem heeft hij met de regering “de moeilijke en moedige weg gekozen”. De ingrediënten voor dat beleid zijn ook al langer bekend. Stoppen met de “blinde aanbodpolitiek” en de lage kostendekkingsgraad van het verleden en kiezen voor “rechtvaardige tarieven en een efficiëntie-oefening”. Die besparingsoefening is volgens de N-VA-minister trouwens nodig om De Lijn klaar te stomen tegen de vrijmaking van de markt in 2020.

Bovendien kan de regering met De Lijn volgens Weyts wel een reeks positieve resultaten voorleggen. Zo is het investeringsritme nog nooit zo hoog geweest, is de kostendekkingsgraad de voorbije jaren gestegen, net als het aantal plaatskilometers (een indicator voor het aanbod, red.), het aantal betalende reizigers en de penetratiegraad.

Dat lijstje met successen kon oppositiepartijen sp.a en Groen niet overtuigen. Zo noemde sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke de minister “wereldvreemd”. “U bent de enige in Vlaanderen die nog gelooft dat het goed gaat met het openbaar vervoer in Vlaanderen”, vulde Groen-fractieleider Björn Rzoska aan.