GP van België minstens tot 2021 op de F1-kalender

Na de eerdere berichten is het nu officieel, de GP van België en het circuit van Spa-Francorchamps staan minstens tot en met 2021 op de F1-kalender.

Het huidige contract tussen de organisatoren van de GP van België en de Formule 1 liep eind dit seizoen af. Er moest dus opnieuw rond de tafel gezeten worden met de bazen van de Formule 1. In tegenstelling tot de voorbije jaren moest er deze keer niet met Bernie Ecclestone maar met Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1 onderhandeld worden.

"We zijn erg blij dat we een overeenkomst hebben bereikt die er voor zorgt dat de GP van België drie jaar langer op de F1-kalender staat," aldus Chloe Targett-Adams, director of promoters and business relations bij de F1.

De eerste GP van België vondt in 1950 plaats op een circuit van Spa-Francorchamps dat destijds nog zo'n 14 kilometer lang was. Omwille van de veiligheid werd het circuit in 1983 beperkt tot ongeveer de huidige vorm. Het is één van de populairste circuits op de F1-kalender, zowel bij de fans als de rijders.

"De Formule 1 is in Europa geboren en de sport moet in de toekomst vasthouden aan haar roots terwijl ze tegelijkertijd wereldwijd uitbreidt. Spa-Francorchamps maakt deel uit van een geweldige geschiedenis. We zijn blij dat de nieuwe overeenkomst een verbetering is tegenover de vorige, zowel voor de Formule 1 alsook onze partner Spa Grand Prix. De fans die dit event bijwonen zullen een ongelooflijke ervaring beleven."

Met het 'verbeterde' contract zal vooral de Waalse regering blij zijn. Ondanks de stijgende ticketverkoop bleef Spa Grand Prix als organisator de verliezen opstapelen, verliezen die omwille van het 'economisch belang' steeds werden bijgepast door de Waalse regering. Het verbeterde contract kan er mogelijk voor zorgen dat er in de toekomst eindelijk winst wordt gemaakt.

De GP van België vindt dit jaar plaats op 26 augustus.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: