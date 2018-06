Jeff Theys baseert film over twee jongens op eigen kattenkwaad: “Jaak Van Assche heeft zijn gage teruggegeven”

In amper 13 minuten tijd slaagt Glabbekenaar Jeff Theys (21) erin om een verhaal te vertellen dat van vrolijk naar drama vloeit. In zijn film ‘Kattenkwaad’, waarmee hij afstudeerde aan de afdeling Televisie Film van LUCA School Of Arts, regisseert hij twee uitstekend acterende kwajongens. Based on true facts.