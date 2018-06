Dochtertje 'Familie'-actrice heeft zeldzame genmutatie: “Bang afwachten of Pippa ooit zelfstandig zal zijn”

Actrice Marianne Devriese(38) heeft de handen vol met haar drukke bezigheden bij de VTM-reeks ‘Familie’. Thuis wacht haar de zorg voor haar drie dochters Lina (7), Ava (5) en Pippa (3). Haar jongste dochter vraagt echter wat extra aandacht. “Na een jaar voortdurend in ziekenhuizen te hebben doorgebracht, is er uitsluitsel dat Pippa een genetische mutatie heeft. Het gevolg is een ontwikkelingsachterstand, en niemand kan zeggen hoe haar toestand verder zal evolueren.”