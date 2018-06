Dankzij dit trucje wordt babykleertjes drogen makkelijker (maar enkel als je zonder wasspelden zit)

Wie een baby in huis heeft, zal het vast kunnen beamen: je komt soms wasspelden te kort om kleren te drogen. Nieuwe kopen hoeft niet per se. Op de Facebookpagina Nubs & Bumps, die zich focust op het moederschap, staat namelijk een handige hack om rompertjes te drogen zonder.

Het trucje is zo simpel: hang de rompertjes gewoon ondersteboven en klik de drukknopen dicht met de wasdraad ertussen. “Waarom heeft niemand me dit eerder gezegd?”, reageren veel mama’s onder het kiekje. Voor anderen is het idee niet nieuw. “Ik doe dit al jaren”, staat er ook nog te lezen. “Zelfs met mijn beha’s.”

Volgens veel vrouwen blijven wasspelden toch een tijdsefficiëntere keuze. De knopjes onderaan de rompertjes openen, weer dicht klikken en na het drogen nog eens dezelfde handeling uitvoeren vinden ze tijdverlies. “Geen enkele ouder die doodmoe is zou voor deze methode kiezen”, staat er tussen de reacties. Een goed idee... in uiterste noodzaak, misschien.

De post genereerde alvast heet wat likes. Meer dan 16.000 om precies te zijn. Het bericht werd met bijna 30.000 shares ook heel gretig gedeeld.