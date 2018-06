Albanezen ontkennen gijzeling van Nederlander en zijn gezin: “Ze gingen op de koffie”

Voeren - Nadat de procureur in april negen jaar opsluiting eiste voor de Nederlander T. H. die als vermeende opdrachtgever terechtstaat in het proces rond de home invasion op een rijk koppel in Voeren, kwamen woensdag de advocaten van de beklaagden aan het woord. Een bende Albanezen zou de overval uitgevoerd hebben. Ondertussen worden ze ook door T. H. beschuldigd van gijzeling van zijn gezin, maar zelf beweren ze enkel op de koffie te zijn geweest. De Nederlander ontkent op zijn beurt aanstoker te zijn van het geweld op het bejaarde koppel, overigens zijn ex-schoonouders.

